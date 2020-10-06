الأوبرا تواصل احتفالاتها بانتصارات أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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مختارات من الاعمال الوطنية الحماسية التى عبرت عن نصر اكتوبر الى جانب باقة من المؤلفات الرومانسية تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك فى الثامنة مساء الخميس 8 اكتوبر على المسرح الكبير منها موسيقي دموع في عيون وقحة لـ عمار الشريعي ، عاش اللي قال - علي الربابة - بسم الله - عدي عليا وسلم - ليالينا لـ بليغ حمدى ، مصر التي في خاطري لـ رياض السنباطي ، بكره يا حبيبي - قولوله الحقيقة - بين شطين وميه - الناس المغرمين لـ كمال الطويل ، امتي هتعرف لـ محمد القصبجي ، سنة وسنتين لـ فريد الأطرش ، سماح لـ احمد صدقي ، مبيسالش عليا ابدا لـ حسين جنيد .. أداء كل من رحاب عمر ، أميرة احمد ، اجفان طه ، حسام حسني ، تامر عبدالنبي ومصطفي النجدي .
يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

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