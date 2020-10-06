برلماني: انتصار أكتوبر أكد امتلاك مصر للدرع والسيف لحماية شعبها

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب، إن انتصار السادس من أكتوبر أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشًا قويًا باسلًا وهو الدرع والسيف لحماية الدولة المصرية وشعبها العظيم الذى يقف كله صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي والقوات المسلحة.

وأكد "الشريف" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن التاريخ سطر بحروف من نور في سجلاته النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ العسكرية العالمية التي حققها صقور وبواسل وأبطال قواتنا المسلحة المصرية في هذا الانتصار الكبير والتاريخي، لافتًا إلي أن انتصار أكتوبر المجيدة سيظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر استلهام خلال مسيرة العطاء ومثلًا حيًا للتضحية والفداء من رجالات وابطال قواتنا المسلحة من أجل رفعة الوطن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ابطال القوات المسلحة لايزالون يقومون بأنبل وأشرف معركة ضد ظاهرة الإرهاب الأسود وأن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد، وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء، مؤكدًا أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا لن يهدأ لها بال حتى يتم هزيمة وسحق قوى الارهاب والشر وتخليص مصر كلها من دنسهم.


وتحتفل مصر بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر فيه رجال قواتنا المسلحة نصرا عظيمًا وملحمة بطولية وتاريخية تبقى على مر الزمن مثار فخر المصريين.

وأهدت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "عاشوا" للقوات المسلحة المصرية الباسلة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

وأحيا عدد من نجوم الغناء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، رافعين العلم المصري، ومرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسي، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.

كما شهدت محافظات الجمهورية مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي، وكان قد دعا عدد من الأحزاب السياسية كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات.

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