كشف ملابسات واقعة خطف طفلة بكفر الشيخ وقتلها

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفرالشيخ من تاجر أعلاف - مقيم بدائرة المركز، بإكتشافه إختفاء نجلته تبلغ من العمر 8 سنوات، عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات للمنزل وإتصال أحد أشخاص وطلب مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه كفدية نظير إطلاق سراح الطفلة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مالك محل زيوت سيارات - مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات¬ تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وأضاف بمعرفته بوالد المجنى عليها لتردده عليه بالمحل وحال مشاهدته لها اليوم أثناء سيرها أمام المحل ملكه إستدرجها لداخله بزعم تقديم بعض الحلوى لها ثم حاول التعدى عليها إلا أنها إستغاثت فكتم أنفاسها ورطم رأسها بالأرض وأودى بحياتها وإستولى على قرطها الذهبى ثم وضع جثتها داخل شيكارة وألقى بها بأحد المصارف وعقب ذلك قام بعملية الفدية حتى يظن أهليتها بإختطافها، وتم بإرشاده إستخراج الجثة وضبط القرط الذهبى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق أخر، نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية السيد وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فى الفترة من 1 – 392020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 20202021

وقد إستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.

تم إفتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.

وقد أسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:-

1_التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.

2-تحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.

3- التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر.

4_ تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.

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