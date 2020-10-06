محلية النواب: الممتنع عن التصالح "هنتفاهم معاه بطريقتنا" (فيديو)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صاحب الوحدة السكنية المخالفة يتقدم للتصالح دون النظر لمن حوله من أصحاب الوحدات المجاورة، هل تقدموا للتصالح أم لا، معلقا: "اتقدم انت ومالكش دعوة.. وهنتفاهم مع جارك اللي متصالحش بطريقتنا.. ولكن إحنا مش هنهد".

وأشار "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدف من التصالح على مخالفات البناء إصلاحي، مؤكدا أن الممتنع عن التقدم للتصالح عندما يرى المكتسبات التي يحصل عليها من تقدموا للتصالح "هو اللي هيجي بنفسه".

وقال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة وردت لها 3781 شكوى في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يتم فحصها جميعا حاليًا.

وأضاف "الرفاعي" خلال تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء أكد أن الهدف من هذه المنظومة هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة.

وتابع: "أدعو المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية"، مشيرًا إلى أن رقم الخط الساخن لتقديم أي شكوى للمنظومة هو 16528.

وأوضح، أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الشكاوى الواردة وتلتها محافظة القليوبية ثم محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تتلقي كافة استفسارات المواطنين الخاصة بكورونا أيضًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء بوابة الفجر النواب الفجر التصالح البرلمان

أخبار تهمك

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ ساعتين

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن نقطة تفوق موسيماني

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أحمد السجيني: جلسة مناقشة التصالح مع مخالفات البناء استمرت 9 ساعات

"محلية البرلمان" تكشف آخر موعد لدفع جدية التصالح في مخالفات البناء

"محلية البرلمان" تكشف موعد قبول الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء

برلماني: صاحب العقار هو المسؤول عن التصالح في البناء (فيديو)

"محلية النواب": أوصينا الحكومة بإعادة النظر في المغالاة بأسعار مخالفات البناء (فيديو)

السجيني يكشف تفاصيل جلسة المواجهة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

تصويت

الأكثر قراءة
11:13 ص

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»