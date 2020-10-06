محلية النواب: الممتنع عن التصالح "هنتفاهم معاه بطريقتنا" (فيديو)

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صاحب الوحدة السكنية المخالفة يتقدم للتصالح دون النظر لمن حوله من أصحاب الوحدات المجاورة، هل تقدموا للتصالح أم لا، معلقا: "اتقدم انت ومالكش دعوة.. وهنتفاهم مع جارك اللي متصالحش بطريقتنا.. ولكن إحنا مش هنهد".





وأشار "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدف من التصالح على مخالفات البناء إصلاحي، مؤكدا أن الممتنع عن التقدم للتصالح عندما يرى المكتسبات التي يحصل عليها من تقدموا للتصالح "هو اللي هيجي بنفسه".





وقال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة وردت لها 3781 شكوى في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يتم فحصها جميعا حاليًا.





وأضاف "الرفاعي" خلال تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء أكد أن الهدف من هذه المنظومة هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة.





وتابع: "أدعو المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية"، مشيرًا إلى أن رقم الخط الساخن لتقديم أي شكوى للمنظومة هو 16528.



