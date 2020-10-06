بكسر الأبواب.. حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالهرم

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة حبس تشكيل عصابي، ١٥ يوم لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية، بأسلوب كسر الباب بمنطقة الهرم.



ورد إخطارًا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة جهاز لاب توب، 2 هاتف محمول، 2 جهاز تابلت، كمية من المصوغات الذهبية، ساعة يد، مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه.



شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة المنيا، لإثنين منهم معلومات جنائية.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد محمد بهاء، وتمكنت القوات من ضبطهم، وبحوزتهم هاتف محمول، لاب توب، مبلغ مالي من المسروقات المستولى عليها، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في إرتكاب جرائم سرقات الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإرشادهم تم ضبط باقي المسروقات لدى عميلهم سيئ النية عاطل، مقيم بمحافظة المنيا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات