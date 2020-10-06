محافظ القليوبية يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول ببنها

Advertisements

وضع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، النصب التذكاري بمدينة بنها لشهداء الوطن من أبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الـ 47 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.



ثم قرأ المحافظ ومرافقوه الفاتحة على أرواح الشهداء ثم عزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن سلام الشهيد والسلام الجمهوري.



وقدم محافظ القليوبية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال، مؤكدًا على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.



رافق المحافظ، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والمهندس علي يوسف أحمد سكرتير عام مساعد المحافظ وطه عجلان وكيل وزارة التعليم، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية على مستوى المحافظة.