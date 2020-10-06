تحرير 3964 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (3964) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1986) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (89) مخالفة السير بدون تراخيص، (4) دراجات نارية مخالفة، (19) مخالفة شروط الترخيص، (16) مخالفة موقف عشوائى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أخبار تهمك

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم الأهلي السابق يكشف عن نقطة تفوق موسيماني

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ أقل من ساعتين

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
11:13 ص

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»