ننشر استعدادات تعليم الإسكندرية لإستقبال العام الدراسي الجديد

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اجتمع يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمديرو عموم المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.



بدأ الاجتماع بالترحيب بمديرو العموم وقدم لهم التهنئة بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر المجيد واستهل يوسف الديب حديثه اننا جميعًا جنود للوطن وان التعليم هو الركيزة التي تراهن عليها القيادة السياسية لتقدم وطننا الغالي من خلال تخريج جيل واعي متعلم قادر على فهم التحديات التي تحيط به وهذا الهدف الذي نسعى اليه جميعا من خلال التطور ومواكبة العصر.



وقد تناول الاجتماع أهم المحاور الخاصة التى يجب اتباعها مطلع العام الدراسى الجديد، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الوارد من وزارة التربية والتعليم، كما أشار إلى ضرورة توزيع الأدوار والمهام على أعضاء هيئة التدريس والعمل علي سد العجز بالمدارس بالتنسيق مع التوجيهات العامة والفنية واتباع قواعد العجز والزيادة، وإعداد الجدول المدرسي وعلى اهمية إعداد جدول الإشراف اليومى، ووجه سيادته مديرو عموم الإدارات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ضرورة إعداد خطة للمتابعة الميدانية للمرور على المدارس والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل ودورات المياه مع التطهير الجيد حفاظًا على صحة ابنائنا.



كما أكد على متابعة حسن سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق انتظام العملية التعليمية وفق القواعد المنظمة لها، واتباع كافة الاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة ابنائنا الطلاب وضرورة أحكام اغلاق المدارس مع بدء اليوم الدراسي، وأكد على حسن معاملة السادة أولياء الأمور وتخصيص موعد مقابلة دورية والإعلان عنها بمكان واضح وسماع شكواهم ومقترحاتهم، وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب.



وأكد على استمرار التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي الصادر بقرار" ٢٨٧"لسنة ٢٠١٦، حظر تحصيل اى مبالغ مالية من الطلاب واولياء الأمور ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية،

حظر استغلال اسوار المدرسة لإعلانات.



وفى الختام أكد الديب على اعتماد حضور بعض المراحل الدراسية مرتين فقط فى الإسبوع وزيادة.