نجم الأهلي السابق يكشف عن نقطة تفوق موسيماني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:28 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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علق نجم الأهلي السابق على تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للقلعة الحمراء بعد رحيل رينيه فايلر.

وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " الميزة في تعاقد الأهلي مع موسيماني هو معرفته بمنافسين الفريق بأفريقيا".

وأكمل: "باتشيكو مدرب جيد ويعرف كيف يغير من تكتيك الفريق أثناء اللعب".

وتابع: "أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأتم: "أتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا .. لكن إذا فاز الزمالك سأقول له مبروك".

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