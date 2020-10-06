أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

تحدث أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن واقعة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من الحكم أمين عمر خلال لقاء المصري الأسبوع الماضي.









تصريحات أحمد حسن بشأن واقعة فرجاني ساسي

وكان فرجاني قد انفعل على أمين عمر، حكم مباراة الزمالك ضد المصري، التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، إذ قام بإزالة السماعة من أذنه والاعتراض عليه بشكل كبير بعد طرده.









من جانبه قال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر؛، المُذاع على راديو مصر: "ساسي يجب أن يتحلى بالمسئولية، وكنت أتمنى صدور قرار فوري من لجنة الانضباط سريعًا، من أجل منع اللغط".









وأضاف: "القرار السريع كان يجب صدوره لحماية الحكم أمين عمر، الحكم مثل القاضي الذي يجلس على المنصة، كان على اتحاد الكرة إصدار القرار بشكل أسرع".









وتابع الصقر: "لا بد أن تكون هناك عقوبة ضد فرجاني ساسي، وعقوبة نادي الزمالك عليه أمر جيد، من أجل إعادة الانضباط".









وأكمل: "العقوبة يجب أن تكون على قدر الحدث، خاصة أنه لاعب محترف وعليه مسئولية، لكن لا أعرف لماذا لم يتم إصدار العقوبة الرسمية حتى الآن، وأعتقد أن القرار سيصدر قريباً.









وأوضح: "العقوبة لا تخرج إلا بعد مراجعتها، أي لاعب يخطأ يجب أن ينال عقابه، لابد أن يتم تطبيق اللوائح والقوانين، يجب احترام الحكام، وأن يتم المحافظة على الحكم المصري".









واستطرد: "يجب أن تخرج عقوبة مناسبة للحدث وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالدوري المصري".









وأتم عميد لاعبي العالم: "يجب أن تكون هناك جلسة مع فرجاني لحسم ملف تجديد عقده، وفي حالة رغبته بالرحيل على الزمالك تحقيق الاستفادة منه ماليًا وهذه هي لغة الاحتراف قبل رحيله مجانًا"



