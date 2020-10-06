أحمد حسن يوجه رسالة نارية لـ فرجاني ساسي بعد واقعة المصري

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:25 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
علي خلاف
Advertisements
تحدث أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن واقعة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من الحكم أمين عمر خلال لقاء المصري الأسبوع الماضي.


تصريحات أحمد حسن بشأن واقعة فرجاني ساسي
وكان فرجاني قد انفعل على أمين عمر، حكم مباراة الزمالك ضد المصري، التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، إذ قام بإزالة السماعة من أذنه والاعتراض عليه بشكل كبير بعد طرده.


من جانبه قال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر؛، المُذاع على راديو مصر: "ساسي يجب أن يتحلى بالمسئولية، وكنت أتمنى صدور قرار فوري من لجنة الانضباط سريعًا، من أجل منع اللغط".


وأضاف: "القرار السريع كان يجب صدوره لحماية الحكم أمين عمر، الحكم مثل القاضي الذي يجلس على المنصة، كان على اتحاد الكرة إصدار القرار بشكل أسرع".


وتابع الصقر: "لا بد أن تكون هناك عقوبة ضد فرجاني ساسي، وعقوبة نادي الزمالك عليه أمر جيد، من أجل إعادة الانضباط".


وأكمل: "العقوبة يجب أن تكون على قدر الحدث، خاصة أنه لاعب محترف وعليه مسئولية، لكن لا أعرف لماذا لم يتم إصدار العقوبة الرسمية حتى الآن، وأعتقد أن القرار سيصدر قريباً.


وأوضح: "العقوبة لا تخرج إلا بعد مراجعتها، أي لاعب يخطأ يجب أن ينال عقابه، لابد أن يتم تطبيق اللوائح والقوانين، يجب احترام الحكام، وأن يتم المحافظة على الحكم المصري".


واستطرد: "يجب أن تخرج عقوبة مناسبة للحدث وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بالدوري المصري".


وأتم عميد لاعبي العالم: "يجب أن تكون هناك جلسة مع فرجاني لحسم ملف تجديد عقده، وفي حالة رغبته بالرحيل على الزمالك تحقيق الاستفادة منه ماليًا وهذه هي لغة الاحتراف قبل رحيله مجانًا"

أخبار تهمك

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ أقل من ساعة

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ ساعة و 16 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ أقل من ساعتين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»