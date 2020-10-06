وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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إحتفلت محافظة الدقهلية بذكري نصر أكتوبر، بقيام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم،يرافقه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية،واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخليه مدير امن الدقهليه والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى،بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان 6 اكتوبر بالمنصورة.

جاء ذلك احتفالًا بهذه الذكرى الغالية والتى ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للاجيال المتعاقبة بالقوات المسلحة المصريه والجيش المصرى العظيم،وقد عزفت الفرقة الموسيقية السلام الجمهورى وسلام الشهيد، وقرأ الجميع الفاتحة على ارواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على تراب والوطن.

وحرص محافظ الدقهلية على تهنئة جميع الحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن يديم الله القدير على بلادنا الأمن والامان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور،عدد من القيادات الامنية والتنفيذية وجمع كبير من المواطنين بالمنصورة.

وذلك فى اطار احتفالات محافظات مصر بالذكرى ال47 لانتصارات اكتوبر المجيده تلك الذكرى العزيزة التى ترسخ فى الاذهان رمزا للعزة والمجد فى وجدان المصريين جميعا،،
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر

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