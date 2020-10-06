سياحة النواب: انتصارات أكتوبر أكدت عظمة مصر أمام العالم كله

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قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس، إن انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 أكدت عظمة مصر وجيشها الباسل أمام العالم كله وأعادت العزة والكرامة لمصر والأمة العربية، متوجهًا بالتهنئة القلبية الى الرئيس عبد الفتاح.السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصري الباسل والشعب المصري العظيم بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة



وأكد " صدقي " في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن هناك علاقة أبدية وخاصة بين الشعب المصري وقواته المسلحة وهذا سر نجاح الدولة المصرية وتفوق جيشها الباسل وقدرته على تحقيق أعظم انتصار عرفته البشرية جمعاء ولاتزال أرقى وأكبر الأكاديميات العسكرية العالمية تتدارس انتصارات السادس من أكتوبر.



كما أكد رئيس سياحة النواب، أن هناك حرصًا كبيرًا من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على التمسك الحقيقي بروح انتصارات السادس من اكتوبر وهو ما جعل مصر قادرة وناجحة في إفشال وإفساد جميع المخططات الشيطانية الخبيثة من قوى الشر والضلال والارهاب لإسقاط الدولة المصرية.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر بهذا الشعب العظيم وبجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها وقائدها البطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير في طريقها الصحيح في استكمال انجازاتها ومشروعاتها القومية الكبرى والبناء وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.





وتحتفل مصر بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر فيه رجال قواتنا المسلحة نصرا عظيمًا وملحمة بطولية وتاريخية تبقى على مر الزمن مثار فخر المصريين.



وأهدت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "عاشوا" للقوات المسلحة المصرية الباسلة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.



وأحيا عدد من نجوم الغناء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، رافعين العلم المصري، ومرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسي، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.



كما شهدت محافظات الجمهورية مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي، وكان قد دعا عدد من الأحزاب السياسية كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات.

