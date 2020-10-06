كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوزعتبة الـ35 مليون حالة

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، تخطت عتبة الـ35 مليون حالة، والوفيات عتبة المليون.

ووفقًا لأرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 35 مليونا و709955 حالة.

وأوضحت الأرقام، أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى مليون و46079 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ26 مليونا و878379 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من كورونا بأكثر من 7.6 مليون إصابة، وأكثر من 215 ألف وفاة، تليها الهند بأكثر من 6.6 مليون إصابة، وأكثر من 103 آلاف وفاة، ثم البرازيل بأكثر من 4.9 مليون إصابة، وأكثر من 146 ألف وفاة.