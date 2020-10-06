



(تابع هنا) موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي و الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة





موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، نجد أن هذه الفترة لحظة ترقب المواطنين أصحاب العمالة الغير منتظمة موعد صرف المنحة لأنها الشغل الشاغل بقع فقدهم الأمل في صرف المنحة وخاصتاً بأن هناك الكثير كانوا يعتمدون على 500 جنيه التي يحصلون عليها ولكن عاد الأمل من جديد بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن بشرة أسعدت جميع المستفيدين من منحة العمالة غير منتظمة بأن عملية صرف المنحة تستمر حتى نهاية العام الجاري 2020 نظراً لظروف الكثير من المواطنين وهذا لحين تنظيم أمورهم في البحث عن فرصة عمل مناسب يحصلون منها على الدخل اليومي و القوت والمال الذين يعيشون منه لسد الاحتياجات التي تريدها الأسرة من طعام وشراب ودواء، ترقبو معنا التالي التالي للتعرف على موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة 500 للعمالة الغير منتظمة.





موعد صرف منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة

حتى اليوم لم تقوم وزارة القوى العاملة بالإعلان عن اليوم المحدد الذي يحصل فيه المواطنين على منحة 500 للعمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر أكتوبر الجاري ولكن من المؤكد أن عملية الصرف تكون الأسبوع القادم ويتلقى كل مستفيد رسالة نصية قبل الموعد ب 24 ساعة وفي اليوم التالي يسمح له بالصرف من المكان الأقرب إليه سواء بنوك أو ماكينات atm او من مكاتب البريد المصري.





وزارة القوى العاملة والاستعلام بالرقم القومي

الاستعلام عن كل جديد يخص منحة الدفعة الرابعة من العمالة الغير منتظمة عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).





- إدخال بيانات البطاقة الشخصية صحيح.





- إضافة رقم الهاتف المسجل من قبل.





- الضغط على زر الاستعلام.





لن تتوقف الدولة ووزارة القوى العاملة عن تقديم المساعدة للمواطنين أصحاب العمالة الغير منتظمة الذين يمرون بظروف صعبة وفيروس كورونا تسبب لهم في الضرر الكبير ولذلك هناك أخبار سارة تكشفها وزارة القوى العاملة عن العمالة الغير منتظمة.



