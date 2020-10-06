الأرصاد: الشبورة على الطرق دليل على تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا عن معدلاتها الطبيعة بنحو 4 درجات الفترة المقبلة وحتى يوم الجمعة، حيث ستسجل القاهرة اليوم 33 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك استمرار للشبورة المائية على الطرق حتى نهاية الأسبوع، موضحا أنها دليل على تحسن الأحوال الجوية، مناشدا المواطنين متابعة النشرة الجوية بشكل يومي لمعرفة حالة الطقس.

وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك اختلافا كبيرا بين درجة الحرارة العظمى والصغرى خلال النصف الثاني من فصل الخريف.

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 32 والصغرى 22
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 20
بورسعيد العظمى 29 والصغرى 25
دمياط العظمى 28 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 21
السويس العظمى 33 والصغرى 23
العريش العظمى 30 والصغرى 23
طابا العظمى 32 والصغرى 22
سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 15 
شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 28
الغردقة العظمى 34 والصغرى 26
الفيوم العظمى 33 والصغرى 22
بني سويف العظمى 34 والصغرى 21
المنيا العظمى 35 والصغرى 20 
أسيوط العظمى 36 والصغرى 23
https:www.youtube.comwatch?v=PUIPsYfBKo8

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