محافظة قنا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد (صور)

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شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا واللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد ايهاب غرابة المستشار العسكري اليوم الثلاثاء احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وقاموا بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء محافظة قنا بمنطقة حوض عشرة وقراءة الفاتحة علي روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لتحرير أرض الوطن، وذلك بحضور الاستاذ كمال شلبي سكرتير العام للمحافظة والعقيد محمود يس مدير فرع جمعية المحاربين القدماء بمحافظة قنا وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الامنية والتنفيذية.

وجه محافظ قنا التهنئة للقيادة السياسية ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيد ولجموع القيادات الامنية والتنفيذية واهالي محافظة قنا، موكدا علي ضرورة أن نستلهم من ذكرى أكتوبر روح النصر والعزيمة والعمل الجاد للارتقاء بالوطن في مختلف المجالات، مشيدًا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه، مضيفا أن يوم الـسادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل يوما خالدا في تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ مصر الحديث حيث جسد قوة وأصالة الشعب المصري وقواته المسلحة.

وأكد محافظ قنا أن مصر لن تنسى أبدًا ابنائها الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، موضحا أن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن في العطاء، موكدا أن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لاسيما أسر الشهداء داعيا اياهم بالتواصل معه في أي مشكلة قد تواجههم.

