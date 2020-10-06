صلاح يخوض صراعا مشتعلا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يبدو أن بداية الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون مثيرة للغاية سواء على مستوى النتائج أو مستوى صراع الهدافين والذي يشتعل منذ الجولة الأولى.





وكان صلاح سجل ثنائية في هزيمة فريقه بسبعة أهداف مقابل هدفين، ليواصل الضغط على سون هيونج مين لاعب توتنهام متصدر ترتيب الهدافين ويتقاسم معه الصدارة دومنيك كالفيرت لوين، في حين يأتي الفرعون في المركز الثالث برصيد 5 أهداف.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:





1- سون هيونج 6 أهداف.

2- دومنيك كالفيرت لوين 6 أهداف.

3- محمد صلاح 5 أهداف.

4- جيمي فاردي 5 أهداف.

5- نيل موباي 4 أهداف.

6- كالوم ويلسون 4 أهداف.