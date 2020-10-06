إلغاء بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بسبب فيروس كورونا
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:03 م
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إلغيت النسخة المقبلة من البطولة التي كانت مقررة في يناير من قبل منظمو بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال كارل بادج مدير البطولة :"نحن بالطبع نشعر بحزن هائل لإعلان هذا الخبر، لكن السلامة يجب أن تكون على رأس أولوياتنا."
وأضاف:"نتطلع إلى عودة البطولة في أوكلاند من جديد في العام التالي (2022). والتخطيط لذلك يبدأ من الآن."
وتعد بطولة أوكلاند بمثابة مرحلة استعدادية مهمة قبل منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، والتي لا يزال من المفترض أن تقام بين 18 و31 يناير في ملبورن.