نائب بـ "الشيوخ": ستظل قواتنا المسلحة المصرية مبعث فخر لنا

Advertisements



هنأ النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي والفريق أول محمد ذكي وقادة القوات المسلحة بمناسبة الذكري الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة المصرية ستظل مبعث.فخر لنا بما تبذله على صعيد الأمن والتنمية



وقال "هلال" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الذكري الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة، ستظل عالقة في أذهان المصريين جيلًا بعد جيل، وستبقى تدرس فى المحافل العسكرية حول العالم، وستستمر شاهده على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن، وإستعاده كبرياءه وكرامته.



وأكد "عضو مجلس الشيوخ" أن أبطالنا في السادس من أكتوبر 1973 أثبتوا أنهم قادرون على كسر حاجز الخوف والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر، ليغيروا بذلك موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة حولت نظرة العالم لمصر والوطن العربي، وكما قال عنها "بيير ميسمير" وزير الدفاع الفرنسي:"لن تعود أحوال العالم إلي سابق عهدها قبل حرب أكتوبر"..أكتوبر الكابوس الذي عاشته "جولدا مائير" وظل باقيًا معها على الدوام، وهذا ما اعترفت به لاحقا.



وشدد "هلال" على أن قواتنا المسلحة المصرية ستظل مبعث فخر لنا بما تبذله على صعيد الأمن والتنمية في كل أرجاء الوطن وعلى أرض سيناء بصفة خاصة، بما يحقق الأمن والأمان والتصدي لكل محاولات الإرهاب الذي تستهدف مصر، مستحضرا هنا ما قاله الراحل بطل الحرب والسلام، الشهيد البطل محمد انور السادات، عن قواتنا المسلحة فى خطاب النصر" ان هذا الوطن يستطيع ان يطمئن ويأمن بعد خوف انه قد اصبح له درع وسيف".



وتابع " أؤكد تأييدى المطلق ومساندتى ودعمى للقيادة السياسية في خطواتها فى البناء، وفى الحرب على الإرهاب والتطرف وإجتثاث الفساد والمفسدين، وستظل راية مصر عالية خفاقة وقوية صامدة أمام الأعداء والكارهين والحاقدين والمتربصين بها.. حفظ الله مصر شعبا وقيادة وجيشا".



وأضاف "ونحن نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة، أتقدم للمؤسسة العسكرية بتحية إعزاز وتقدير واجبة، داعيًا الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل هذا الوطن الغالى، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية "مصنع الرجال".

