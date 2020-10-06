نائب بـ "الشيوخ": ستظل قواتنا المسلحة المصرية مبعث فخر لنا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements

هنأ النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي والفريق أول محمد ذكي وقادة القوات المسلحة بمناسبة الذكري الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة المصرية ستظل مبعث.فخر لنا بما تبذله على صعيد الأمن والتنمية

وقال "هلال" في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الذكري الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة، ستظل عالقة في أذهان المصريين جيلًا بعد جيل، وستبقى تدرس فى المحافل العسكرية حول العالم، وستستمر شاهده على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن، وإستعاده كبرياءه وكرامته.

وأكد "عضو مجلس الشيوخ" أن أبطالنا في السادس من أكتوبر 1973 أثبتوا أنهم قادرون على كسر حاجز الخوف والقضاء على أسطورة الجيش الذى لا يقهر، ليغيروا بذلك موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة حولت نظرة العالم لمصر والوطن العربي، وكما قال عنها "بيير ميسمير" وزير الدفاع الفرنسي:"لن تعود أحوال العالم إلي سابق عهدها قبل حرب أكتوبر"..أكتوبر الكابوس الذي عاشته "جولدا مائير" وظل باقيًا معها على الدوام، وهذا ما اعترفت به لاحقا.

وشدد "هلال" على أن قواتنا المسلحة المصرية ستظل مبعث فخر لنا بما تبذله على صعيد الأمن والتنمية في كل أرجاء الوطن وعلى أرض سيناء بصفة خاصة، بما يحقق الأمن والأمان والتصدي لكل محاولات الإرهاب الذي تستهدف مصر، مستحضرا هنا ما قاله الراحل بطل الحرب والسلام، الشهيد البطل محمد انور السادات، عن قواتنا المسلحة فى خطاب النصر" ان هذا الوطن يستطيع ان يطمئن ويأمن بعد خوف انه قد اصبح له درع وسيف".

وتابع " أؤكد تأييدى المطلق ومساندتى ودعمى للقيادة السياسية في خطواتها فى البناء، وفى الحرب على الإرهاب والتطرف وإجتثاث الفساد والمفسدين، وستظل راية مصر عالية خفاقة وقوية صامدة أمام الأعداء والكارهين والحاقدين والمتربصين بها.. حفظ الله مصر شعبا وقيادة وجيشا".

وأضاف "ونحن نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة، أتقدم للمؤسسة العسكرية بتحية إعزاز وتقدير واجبة، داعيًا الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل هذا الوطن الغالى، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية "مصنع الرجال".

أخبار تهمك

شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ أقل من ساعتين

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»