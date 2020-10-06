جريزمان يسعى للتأقلم مع كومان لحجز مكانًا أساسيًا في برشلونة

يسعى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، جناح فريق برشلونة الإسباني، للتأقلم مع البلوجرانا تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، من أجل حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل العملاق الكتالوني.









ويعتمد كومان على جريزمان في مركز الجناح الأيمن مع تواجد ميسي في مركز المهاجم الوهمي، ويتم التبادل بينهما طوال اللقاء، وهذا لم يتأقلم معه النجم الفرنسي حتى الآن.









وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن أفضل نسخة لأنطوا ن جريزمان لم تظهر بعد حتى الآن مع برشلونة، ودائمًا ما يكون جريزمان تائهًا طوال أحداث اللقاء.









وتابعت الصحيفة، أن ترينكاو من المرجح أن يحصل على فرصة أساسية بدلًا من جريزمان، في ظل فاعليته الكبيرة على المرمى.









وأشارت الصحيفة، أن ترينكاو سيكون مصدر تهديد للنجم الفرنسي خلال الفترة المقبلة، ما يحب على جريزمان سرعة التأقلم من أجل التواجد في تشكيل رونالد كومان.



