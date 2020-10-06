الاتحاد السكندري يستهدف ضم نجم المقاصة

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في مفاوضات متقدمة مع إدارة مصر المقاصة للحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة.









وعلم الفجر الرياضي أن إدارة الاتحاد السكندري تسعى للحصول على خدمات الدولي الأوغندي خالد أوتشو الذي سيفشخ تعاقده مع مصر المقاصة وذلك لعدم حصوله على مستحقاته لأكثر من ثمانية أشهر ليصبح بذلك لاعباً حراً.









وطالب الأوغندي إدارة مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام في أكثر من مناسبة بالحصول على جزء من مستحقاته إلا أن الأزمة المالية التي يمر بها الفريق دفعت المقاصة لطلب مهلة للدفع لكن دون جدوى.









يُذكر أن الأزمة المالية التي تضرب المقاصة حالياً تسببت في رحيل إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق بسبب عدم الحصول على مستحقاته.





