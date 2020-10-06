"بالزهور والشوكولاتة".. الجيش يحتفل مع المواطنين بذكرى نصر 6 أكتوبر

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وزعت قوات الجيش التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية الحلوى والورود على المواطنين، اليوم الثلاثاء في ميدان سيدي جابر شرقي الإسكندرية، في إطار الاحتفالات بذكرى نصر السادس من أكتوبر في الذكرى الـ٤٧.



انطلق الإحتفال من منطقة سان ستيفانو على البحر، ثم كوبري ستانلي، ثم السلسلة، من الساعة العاشرة صباحًا.



وواصل العشرات من المواطنين التوافد على لمتابعة الفقرات الغنائية التي تنظمها القوات المسلحة بالإسكندرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.



واحتفل المواطنين عن طريق رفع الأعلام والهتافات بـ "تحيا مصر"، وإطلاق السيدات ل

الزغاريد، وفرحة الأطفال بالموسيقى والهدايا.



تحتفل القوات المسلحة هذا العام بمرور 47 عاما على انتصار أكتوبر العظيم عام 1973، وهو ذكرى انتصار تضافرت فيه جهود الشعب المصرى والجيش، فى مواجهة العدو الإسرائيلى، حيث انتصرت مصر فى حرب يتم تدريسها عالميا، باعتبارها انتصار للعسكرية المصرية، وفى هذه المناسبة احتفلت القوات المسلحة بمرور ٤٧ عاما على انتصار أكتوبر.