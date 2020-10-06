أسامة الأزهري يهنئ القوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

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هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك:

"ذكرى النصر.. أتقدم إلى شعب مصر العظيم، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى الأمة العربية والإسلامية، بخالص التهاني، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر العاشر من رمضان على العدو الإسرائيلي.



وأضاف: السادس من أكتوبر ذلك اليوم الخالد، الذي أثبت فيه الإنسان المصري العظيم أنه قادر على اختراق المستحيل، وعلى قهر العدو، وعلى حماية الوطن، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها، وأن يديم لنا النصر والتوفيق.