محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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وضع اللواء عمرو حنفى محافظة البحر الأحمر، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمنطقة النجدة بالغردقة، اليوم الثلاثاء، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

بدأت مراسم الإحتفال بعزف الفرقة الموسيقية العسكرية السلام الجمهورى، ثم تحية الشهيد، ثم تقدم محافظ البحر الأحمر بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور، اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، وقائد القطاع العسكرى بالبحر الأحمر، واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، والانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، والقمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، وراعى الكنيسة الإنجيلية بالغردقة والشيخ محمود الشيمى مدير مديرية الأوقاف، والدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، وعدد كبيرمن القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، والمجتمع المدني بالبحر الأحمر.



محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري فى ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

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