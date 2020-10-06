محافظ الغربية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري (صور)

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بحضور اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور عماد عتمان االقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وذلك في إطار احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.



ثم قام المحافظ بجولة لتهنئة أفراد القوات المسلحة بمناسبة احتفالات أكتوبر يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية.



بدأت الجولة بزيارة منطقة تجنيد طنطا حيث كان في استقبال المحافظ ومرافقيه العميد أركان حرب شريف ماهر قائد منطقة تجنيد طنطا وعددا من قيادات المنطقة، وقدم المحافظ التهنئة باسم جميع مواطني الغربية وجميع الأجهزة على كافة المستويات للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري بهذه الذكرى الغالية، كما قدم المحافظ التهنئة لضباط وأفراد القوات المسلحة مؤكدًا على ضرورة استعادة روح أكتوبر لدى الأجيال القادمة من أجل التقدم في جميع المجالات، وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور طارق رحمي درع المحافظة لقائد المنطقة تقديرا لما يقدموه دائمًا من معاونه للأجهزة التنفيذية بالمحافظة في المناسبات المختلفة، ولدورهم العظيم في الدفاع عن مصرنا الغالية داخليا وخارجيا.



ثم توجه المحافظ ومرافقيه إلى قاعدة طنطا الجوية حيث كان في استقبالهم العميد طيار أركان حرب هشام محمد عمرو قائد القاعدة، وقدم المحافظ التهنئة لأفراد القوات الجوية نسور مصر الغالية، مؤكدا على دورهم البارز في حرب أكتوبر المجيدة لاسيما في معركة المنصورة الجوية التي حطم فيها أبطالنا كل القواعد العسكرية في الطيران في مواجهة عدو مسلح بأحدث الأسلحة، وفي نهاية الزيارة قدم المحافظ درع المحافظة لقائد القاعدة تقديرا وعرفانا لجهودهم العظيمة في حماية سماء الوطن.



واختتمت الجولة بزيارة اللواء ١١٠ صار م ط الفرقة العاشرة دفاع جوي وكان في استقباله العميد محمد حمزة داوود قائد اللواء، حيث قدم المحافظ التهنئة لأفراد اللواء، مشيرا إلى دور قوات الدفاع الجوي في تحطيم أسطورة اليد الطولى للعدو، وضرورة نقل تضحيات أبطال قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر وما بعدها إلى الشباب الصاعد والأجيال القادمة وتكاتف جميع أفراد الشعب المصري أمام أي محاولات هدامة تستهدف مستقبل الوطن، وفي نهاية الزيارة أهدى المحافظ درع المحافظة لقائد اللواء تقديرا لدورهم البطولي في حماية الشعب المصري.