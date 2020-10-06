رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

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قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التقدم بشكوى جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام الماضية.



وحملت الشكوى المرسلة من النادي الأهلي، إخطارًا للفيفا ضد نادي النجم الساحلي التونسي بسبب عدم سداد الأخير مستحقات الأهلي المتأحرة بشأن صفقة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الاهلي السابق والنجم الساحلي الحالي والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار.



وأكد المارد الأحمر أن النادي التونسي يمتنع عن التسديد رغم حصوله على حُكم من الفيفا منتصف يوليو الماضي يُجبر بطل تونس على تسديد مستحقات الاهلي خلال 45 يومًا من تاريخ الحكم غير أن النادي التونسي لم يلتزم.



وجاءت شكوى الأهلي، حتى يحافظ على حقوق النادي، بعدما تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم الذى قام بدوره بإخطار الإتحادين التونسي والافريقي للعبة من أجل تفعيل قرار منع النجم الساحلي من القيد تنفيذًا، لقرار الفيفا بجانب إيقاف اللاعب الإيفواري.



وكان اللاعب غادر النادي الأهلي بدون الحصول على إذن مسبق سواء من الإدارة أو الجهاز الفني، متوجهًا إلى الدوري الإسكتلندي، بعد ذلك قبل أن يتواجد في المسابقة التونسية.