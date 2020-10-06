ليلى زاهر تكشف صعوبات مسلسل "الفتوة"

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كشفت الفنانة ليلي أحمد زاهر، عن تفاصيل دورها الذي قدمتة في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، لافتة إلى أن الدور مختلف وكان به عدة صعوبات عليها





وقالت ليلى خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس "عندما عرض على مسلسل الفتوة شعرت بالقلق لأن المسلسل تدور أحداثه فى عالم قديم لم أعشه من قبل، ولم أشاهد أعمال فى نفس الفترة الزمنية".





وأضافت ولكن ساعدنى والدى ووالدتى كثيرا فلولاهم لم أستطع معايشة الحالة ، بالإضافة لفريق العمل الممتع وأبى الثانى الفنان ياسر جلال، الذى إحتضننى منذ اللحظة الأولى، وكان هناك العديد من المشاهد الصعبة خاصة مشاهد الدراما مثل وفاة الجدة وغياب الأب.