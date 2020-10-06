مدرب حراس مرمى الجونة: الشناوي لم يكن يصلح للأهلي في بدايته

أطلق مدرب حراس مرمى الجونة ومدرب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي تصريحات مفاجئة عن اللاعب أثناء بدايته.









وأكد إمام عبدالعال مدرب محمد الشناوي السابق أنه في بدايته مع النادي الأهلي كان لم يصلح للتواجد في الفريق.









وأشار عبدالعال في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن محمد الشناوي كان لديه التحدي والطموح للعودة من جديد للأهلي.









وتابع أنه جهز خطة متكاملة للوصول بمحمد الشناوي إلى حراسة المرمى منتخب مصر.









واضاف أن محمد الشناوي هو الحارس الأوحد حاليا في مصر، ويليه المهدي سليمان.









وأتم أن عامر عامر ومحمد ابو جبل هما الأقرب لهما في المنافسة على الأفضل في مصر.



