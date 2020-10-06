أحمد زاهر : رفضت تمثيل بناتي في مرحلة الطفولة

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قال الفنان أحمد زاهر،أنه أتخذه قرار بأن بناته ملك وليلى بعد تجربة تمثيلهما أثناء الطفولة، أن يتوقفا ملك وليلى عن التمثيل وذلك لأن لدى قناعة تامة أن معظم الفنانين الذين قدموا العديد من الأدوار فى الطفولة لا يسعفهما الحظ بأن يقدموا أدوار فى الكبر، لذلك كان ضرورى أن يختفوا خاصة فى مرحلة المراهقة وكنت أنوى أن يعودوا مرة أخرى بعد الجامعة"





وأضاف خلال لقائه في برنامج" صاحبة السعادة "الذي تقدمة الفنانة إسعاد يونس" عبر شاشة dmc ، كسرت ليلى هذا القرار عندما طلب منى الفنان الجميل ياسر جلال أن تشاركه فى مسلسل "الفتوة"، بدور ابنته، وفى البداية رفضت ولكن ظل يقنعني إلى أن وافقت، وتفاجأت بها فى المسلسل، فبالرغم من شهادتى المجروحة فيها إلا أنها قدمت الدور بشكل جيد جدا وأثبتت موهبتها.



يشار إلي أن ليلي أحمد زاهر، حققت نجاح كبير من خلال مشاركتها في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.