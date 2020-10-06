الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وكذلك نادي الزمالك في منافسة قوية للغاية من أجل الحصول على واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز.


ويُعتبر أحمد يوسف مدافع نادي إنبي المعار لصفوف نادي إف سي مصر واحد من أبرز اللاعبين الشبان في بطولة الدوري هذا الموسم.


وعلم الفجر الرياضي من مصادره المطلعة بوجود إهتمام من جانب النادي الأهلي للحصول على خدمات يوسف الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والوسط.


وبالفعل تم التواصل مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية عبر أحد مسؤولي النادي من أجل الإستفسار عن موقفه.


في الوقت الذي إهتم فيه نادي الزمالك مؤخراً بالتحدث مع وكيل اللاعب لمعرفه موقفه من الإنضمام للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.


ويُرحب مدافع إنبي الشاب باللعب للقطبين حال تلقى عرض رسمي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مسؤولي ناديه إنبي حيث يرتبط بعقد لأكثر من 3 مواسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي

منذ أقل من ساعتين

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعة و نصف

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ نصف ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 15 / 4 / 2020

الأهلي يحسم موقفه من العروض المقدمة لنجم الفريق

بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة

بعد اقتراب التعاقد مع طاهر محمد طاهر.. الأهلي يملك غالبية قوام المنتخب الأوليمبي «نجوم المستقبل»

عرض سعودي يخلص نجم الأهلي من جحيم فايلر

بعد العروض المغرية.. فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

11:20 ص

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»