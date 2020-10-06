الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وكذلك نادي الزمالك في منافسة قوية للغاية من أجل الحصول على واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز.









ويُعتبر أحمد يوسف مدافع نادي إنبي المعار لصفوف نادي إف سي مصر واحد من أبرز اللاعبين الشبان في بطولة الدوري هذا الموسم.









وعلم الفجر الرياضي من مصادره المطلعة بوجود إهتمام من جانب النادي الأهلي للحصول على خدمات يوسف الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والوسط.









وبالفعل تم التواصل مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية عبر أحد مسؤولي النادي من أجل الإستفسار عن موقفه.









في الوقت الذي إهتم فيه نادي الزمالك مؤخراً بالتحدث مع وكيل اللاعب لمعرفه موقفه من الإنضمام للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.









ويُرحب مدافع إنبي الشاب باللعب للقطبين حال تلقى عرض رسمي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة مسؤولي ناديه إنبي حيث يرتبط بعقد لأكثر من 3 مواسم.



