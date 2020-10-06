بالشورت.. فيفي عبده تستفز جمهورها فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة فيفي عبده على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وهى ترتدى بلوزة صفراء وشورت أصفر، وعلقت قائلة"صباح الفل من مصر أم الدنيا وحشتونى".




يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده هو مسلسل "مملكة الغجر"، والذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، وتم عرضه عبر أكثر من قناة فضائية، وقدم بطولته كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

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