بإطلالة مثيرة.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

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تحرص الفنانة اللبنانية دومينيك على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت دومينيك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة جذابة، حيث اعتمدت على تيشيرت قصير وبنطلون جينز، وعلقت قائلة"صباح القلب والعشق والخير".



يذكر أن آخر أعمال دومينيك حوراني مسلسل "سرايا حمدين"، وشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، منهم الفنان محمد ثروت، ونيرمين ماهر وراندا البحيري، وهو من إنتاج ياسر سليم، وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية خلال عرضه.