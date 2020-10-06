"التعليم" ترسل خطابًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي 2020-2021، في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة، في خطابها، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة بالمدرسة، واعتماد نظام التعليم المدمج كنظام أساسي لتعليم الطلاب بمدارس التعليم الفنى بمختلف نوعياتها بما يضمن الجمع بين تواجد الطلاب وتنفيذ الدروس العملية بالمدرسة بأماكنها المخصصة وتخصيص الوقت الكافي لمناقشة الدروس النظرية والإجابة على تساؤلات الطلاب، وكذلك الاستفادة من المنصات الإلكترونية Edmodo فى التواصل بين المعلم والطلاب طبقًا لجدول يتم وضعه من جانب إدارة المدرسة بالتعاون مع التوجيه الفني المختص.

وأكدت على ضرورة منح صلاحيات لمديري المدارس تحت إشراف مدير التعليم الفنى ومعاونوه بالمديريات والإدارات التعليمية وكذلك الإدارة العامة للتعليم الفنى المختصة (صناعى ـ تجارى – زراعى – فندقى – تعليم مزدوج) بقطاع التعليم الفنى لوضع نظام لحضور الطلاب للمدرسة وكذلك جداول دراسية (توضح جدول التدريس بالمدرسة وجدول التدريس عن بعد) فى ضوء ما تم تحديده بالخطط الدراسية من مديرو عموم تنمية المواد والتوجيه المختص والتى توضح عدد ساعات التدريس بالمدرسة وعدد ساعات التدريس عن بعد من خلال منصة Edmodo وطبقًا لكثافة الطلاب بشرط تحقيق تباعد بين الطلاب داخل الفصول بمعدل 1 – 1.5 متر (فى حالة عدم زيادة الكثافة يتم الحضور بنظام اليوم التقليدى الكامل)، وكذلك القدرة المؤسسية متمثلة فى مساحة الفصول وتوافر الورش والمعامل والمساحات الفعلية المتاحة.

وأوضحت أنه جارى تخصيص قناة تعليمية بالتليفزيون لشرح مناهج التعليم الفني وفق خطة الدراسة، كما تم إنتاج محتوى إلكتروني للمناهج الدراسية لإتاحته على المنصات المختلفة المتاحة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك على قنوات YouTube وعلى منتديات قطاع التعليم الفنى للمدرسين والطلاب لاستخدامه.

وشددت على ضرورة موافاة الإدارات العامة للتعليم الفنى (صناعى – تجارى – زراعى – فندقى) بقطاع التعليم الفنى بالجداول الدراسية المدرسية وجداول الدراسة عن بعد قبل يوم الأحد 11 أكتوبر 2020.

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