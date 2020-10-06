أحمد زاهر يتصدر ترند جوجل بعد ظهوره مع إسعاد يونس

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تصدر اسم الفنان أحمد زاهر، قائمة مؤشرات تريند جوجل صباح اليوم وذلك بعد ظهوره بجانب أسرتة في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس.





وتحدث أحمد زاهر، عن العديد من أسرار حياتة، لأول مرة كما كشف عن رافضه تمثيل بناتة في مرحلة الطفولة حتى تنتهي فترة المراهقة.



وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال أحمد زاهر، مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.