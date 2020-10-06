رامز أمير يفتخر بجنود ٦ أكتوبر ويطالب جمهوره بعدم نسيانهم

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يحرص الفنان رامز أمير على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر رامز أمير عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لإحدى جنود ٦ أكتوبر.





وعلق قائلاً"فى اليوم ده فى أبطال دافعوا عن أرضنا وأهلنا بكل رجولة وضحوا بنفسهم عشان جيلنا يعيش وهو رافع رأسه، متنسوهمش واتبايهوا بيهم قدام الدنيا كلها، كل نصر أكتوبر وأهل مصر وجيشها رافعين رأسهم، ربنا يحفظك يا بلدى من كل شر".





يذكر أن اخر ظهور لرامز امير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.