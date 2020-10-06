رانيا يوسف تعبر عن حبها لمصر فى ذكرى نصر أكتوبر..فماذا قالت

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تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وهى ترتدى تيشيرت مصر، ومعها علم مصر في يدها.





وعلقت قائلة"تأتي ذكري أكتوبر ورفع العلم المصرى على أرض سيناء وعبور القناة درس نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دايما يفوتنا واتحادنا ضد أي عدو، لنا وطن بأنفسنا نقية وبالدنيا العريضة نفتديه".





يذكر أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .