عاجل.. إصابة شاكيري بفيروس كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
شاكيري
شاكيري
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أعلن الاتحاد السويسري إصابة شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد بعد أن ظهرت عينة اللاعب إيجابية.

 

وقال بيان الاتحاد السويسري إنه بعض التشاور مع الجهات الصحية تم عزل اللاعب في الحجر الصحي بعد أن كان قد انضم إلى المنتخب السويسري خلال فترة التوقف الدولي استعدادًا لمباراة ودية ضد كرواتيا.

 

ويلتقي المنتخب السويسري مع منتخبي إسبانيا وألمانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية في أيام 10 و13 من شهر أكتوبر الجاري.

 

 

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