رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
Advertisements

طالب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليا، وعدم انتظار ظهور لقاح ضد فيروس كورونا.

 

وجاء ذلك خلال مشاركة مدير منظمة الصحة العالمية، في أعمال الدورة 71 للجنة الإقليمية للقسم الغربي من المحيط الهادئ التابعة لمنطمة الصحة الدولية.

 

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، في رسالة مصورة، على ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا، وعدم انتظار أن تجهز اللقاحات.

 

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: "نأمل أن يكون اللقاح جاهزا وفعالا وآمنا ، وأن تحصل جميع دول المنطقة على إمكانية الوصول إليه، ومع ذلك، لا يمكننا انتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري إنقاذ الحياة بالمتوفر حاليا. كما يتعين علينا السيطرة على الفيروس، ولكن أماما المزيد من الاختبارات".

 

وكان تيدروس، شدد على أن النقطتين الرئيسيتين في الانتصار على الوباء تتمثلان في "الوحدة والتضامن"، مشيرا إلى أنه "حين نعمل لأجل مصالحنا الشخصية، نعطي إمكانية الانتشار للفيروس، وحين نعمل معا يمكننا أن نوقف العدوى".

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، أعرب غيبريسوس عن ثقته في أن "هذا الوباء سينتهي، لكنه لن يكون الأخير"، داعيا إلى ضرورة تحضير العالم للجائحة المقبلة، ولافتا إلى "أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية".

 

ولفت مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أن "الفيروس منذ عام كان مجهولا تماما بالنسبة لنا. لقد زرت العديد من الدول في الجزء الغربي من المحيط الهادئ ولم أستطع  تخيل أن يحصل مثل هذا الوضع. لقد تغير العالم كثيرا، لأن وباء الفيروس التاجي أثر على أنظمتنا الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وباء كورونا منظمه الصحه فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ 35 دقيقة

نجم الفراعنة يفضل الأهلي على حساب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أنباء عن إصابة الرئيس الإيراني بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات جديدة من اللجنة الأولمبية عن إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عصام عبد المنعم يهاجم ميدو من جديد بسبب ساسي

منذ ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يوم

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعة و 26 دقيقة

إبراهيم سعيد يعلق على تجميد الأنشطة في نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ يوم

شوبير يكشف موقف مشاركة أيوب الكعبي أمام الاهلي

منذ ساعة و نصف

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الرئيس الصيني: واثق من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا "الشيطان"

الرئيس الصيني: احتواء فيروس كورونا يظل مهمة شرسة ومعقدة

غيبريسوس: قلقون من زيادة أعداد المصابين بـ"الكورونا" في الصين

الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر فيروس "كورونا"

مسؤول صيني يتعهد بـ "النصر الكامل" على كورونا في غضون شهر

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

تصويت

الأكثر قراءة
11:26 ص

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

عاجل.. استقالة الحكومة الكويتية

11:20 ص

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

10:38 ص

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»