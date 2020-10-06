بهذه الكلمات.. ندى بسيوني تحيي ذكرى أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ندى بسيوني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.




ونشرت ندي بسيوني عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة علم مصر، وعلقت قائلة"صباح النصر والفخر والعزة والكرامة".



وكان آخر أعمال ندى بسيونى مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى.

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