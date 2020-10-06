موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على حساب نيوكاسل يونايتد يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب جيمس بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية في الجولة الماضية على يد توتنهام هوتسبير بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولدترافورد.









بينما فاز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.









وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



