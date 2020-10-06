تفاصيل شخصية أحمد الفيشاوي في فيلم "30 مارس"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلم "30 مارس"، والفيلم من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أحمد الفيشاوي في تصريحات صحفية له عن تفاصيل دوره، حيث أوضح أنه يجسد شخصية شاب يُدعى "علي"، تراوده أحلامًا في منامه، لكنها تتحقق في الواقع عند استيقاظه، لافتًا أن الأحداث تدور حول جريمة قتل، وفي نهاية الأحداث سيتم معرفة الجاني،لافتًا إلى أنه استمتع بتصوير هذه التجربة، وأنه متشوق لرؤيتها داخل دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة.

فيلم "30 مارس" بطولة الفيلم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، محمد علي رزق.

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