روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، منذ مايو الماضي، حيث بلغت 11615 إصابة جديدة و188 حالة وفاة.

 

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و237504، وتم تسجيل 21663 حالة وفاة حتى الآن، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، للمركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

وكانت روسيا، سجلت ارتفاعا مطردا في عدد الإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة، وكانت الحصيلة اليومية السابقة للمصابين 10888 إصابة فقط أي أقل بـ727 إصابة، مقارنة بحصيلة اليوم الثلاثاء.

 

وقال المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا إن 6252 شخصا تعافوا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 988576 شخصا.

 

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل من حيث عدد الإصابات إلى أنها تحتل المرتبة الـ13 من حيث عدد الوفيات.

 

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