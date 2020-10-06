الأرصاد: طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري (فيديو)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 32 والصغرى 22
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 20
بورسعيد العظمى 29 والصغرى 25
دمياط العظمى 28 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 21
السويس العظمى 33 والصغرى 23
العريش العظمى 30 والصغرى 23
طابا العظمى 32 والصغرى 22
سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 15 
شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 28
الغردقة العظمى 34 والصغرى 26
الفيوم العظمى 33 والصغرى 22
بني سويف العظمى 34 والصغرى 21
المنيا العظمى 35 والصغرى 20 
أسيوط العظمى 36 والصغرى 23

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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، بحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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