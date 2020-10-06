مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.64% بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64% رابحاً 14.51 نقطة ليصل إلى مستوى 2239 نقطة، وبلغ حجم التداول 82.3 مليون سهم محققة ما قيمته 55.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1034 صفقة لعدد 28 سهماً.


 وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، فيما تراجع قطاعات التأمين والخدمات والنقل.
  
وقفز 14 سهما بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.90%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.33%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة الإثمار العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.29%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.3 مليون ورقة بقيمة 11.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.10%.

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