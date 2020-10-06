مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.64% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64% رابحاً 14.51 نقطة ليصل إلى مستوى 2239 نقطة، وبلغ حجم التداول 82.3 مليون سهم محققة ما قيمته 55.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1034 صفقة لعدد 28 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، فيما تراجع قطاعات التأمين والخدمات والنقل.