الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الإعلامى إبراهيم فايق، عن خطة النادي الأهلى لإتمام صفقتين أو ثلاثة من العيار الثقيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وقال خلال تصريحات خلال برنامج الإذاعي "ملعب 9090" الذى يقدمه على الراديو 9090، فإن القلعة الحمراء قد حسمت صفقة واحدة من الثلاث المقرر حسنهم، وهى صفقة بدر بانون، مدافع فريق الرجاء".


وتوصل مسؤولو القلعة الحمراء لاتفاق مع بدر بانون على الانتقال لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل، في ظل ترحيب المدافع المغربي بالانتقال للأهلي، ومن المقرر أن تتم الصفقة عقب الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وواصل:" أن صفقة الجزائرى يوسف البلايلى، ليست من الصفقات التى يسعى الأحمر لحسمها، بعد خروج الأهلى من الصفقة".


والجدير بالذكر أن بدر بانون سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات، وقد اتفق الأهلي مع الرجاء على دفع مليوني دولار للحصول على خدمات المدافع الدولي.

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