بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.15%
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 2.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1442.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 335 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 13.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.47%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.72% مدفوعا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.94%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%.
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.30% مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.38%.
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