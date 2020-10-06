بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.15%

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 2.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1442.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 335 ألف دينار بحريني.





وصعد بسوق البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 13.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.47%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.72% مدفوعا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.94%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%.