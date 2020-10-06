موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع منافسه أرسنال يوم السبت 17 أكتوبر، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وارسنال في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز بمباراته الماضية في البريميرليج على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.









وتعادل مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ولم يحقق السيتي سوى فوز وحيد هذا الموسم على حساب ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



