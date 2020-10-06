في ذكرى نصر أكتوبر.. السيسي: نجدد العهد على مواصلة العمل
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن، والمضي قدما في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، اليوم الثلاثاء، إلى أن ذكرى نصر أكتوبر ستبقى عيدا لكل المصريين وتخليدا لصلابتهم وقوتهم، وكفاءة قواتهم المسلحة، وقدرتها القتالية المتميزة التي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ تراب هذا الوطن.
وأضاف مخاطبا المصريين: "كل عام وأنتم بخير.. ومصر الأبية في رفعة وتقدم"، مختتما كلمته "تحيا مصر تحيا مصر".
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