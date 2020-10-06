ليفربول يقتحم حرب "سار"

دخل ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في صراع على ضم إسماعيلا سار لاعب واتفورد الذي يبلغ سعره حوالي 30 مليون جنيه إسترليني.

وأبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول إعجابه الشديد باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في إنهاء الموسم الخالي من الهزيمة للريدز الموسم الماضي.

ويأمل ليفربول في استمرار فتح الميركاتو المحلي حتى 16 أكتوبر للأندية من الدرجة الأولى من أجل الاستثمار مع فرق في الدوري الإنجليزي والعكس صحيح.

لكن إذا أراد يونايتد أو ليفربول أن يؤثر سار على فرصهم في أوروبا، فسيصابون بخيبة أمل شديدة، حيث حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ 32 فريقا المشاركين في دوري أبطال أوروبا بموعد أقصاه 6 أكتوبر للإعلان عن القوائم النهائية للمباريات