ريال مدريد يرفض ضم أوباميانج ونجم روما

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
أوباميانج
أوباميانج
الفجر الرياضي
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رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد دخول الميركاتو الصيفي لهذا الموسم لأول مرة في النادي الملكي منذ 30 عامًا.

 

وكشف برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير عن أن ريال مدريد رفض ضم المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، جوهرة نادي آرسنال الإنجليزي في اليوم الأخير من الميركاتو وكذلك المهاجم الدولي البوسني إدين دجيكو نجم نادي روما الإيطالي.

 

وأشار البرنامج إلى أن زيدان اكتفى بمجموعة اللاعبين الحالية حتى قدوم فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

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